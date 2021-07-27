Сильные дожди стали причиной наводнений в Абхазии

Ливневые дожди обрушились на Абхазию 27 июля, особенно сильно от наводнений пострадали город Гудаута и Гудаутский район. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

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Отмечается, что уровень воды в местных реках поднялся до двух метров, в Гудаутском районе подтоплены около 350 домов, жители были эвакуированы. Такие же подтопления наблюдаются в Сухуме и нескольких селах Очамчырского района.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 164 человека. По словам пресс-секретаря полиции города Кобленц, как минимум 749 человек получили ранения. При этом мэр общины Альтенар на земле Рейнланд-Пфальц Корнелия Вейганд выразила опасения, что в коммуне, сильно пострадавшей от урагана, долгое время не будет подачи питьевой воды.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы страны. Она прибыла в район Арвайлер на федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где поговорила с пострадавшими и с работниками аварийных служб.