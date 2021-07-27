В Белоруссии силовики проводят учения по пресечению массовых беспорядков

В Белоруссии начались масштабные плановые учения подразделений внутренних войск и силовых структур, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Информируем, что 27 и 28 июля внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел проводят плановые учения. В различных регионах республики соединения и воинские части отработают вопросы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков», — написала Чемоданова.

Она уточнила, что это заявление было сделано после того, как в социальных сетях появились сообщения о массовом перемещении специальной техники в районе белорусской столицы, Минска.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал в интервью «Газете.Ru» о результатах протестов в Белоруссии.