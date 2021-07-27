В России выявили еще 23 032 случая коронавируса

В России выявили 23 032 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 20 116 человек, скончались 779.

Большинство новых случаев инфицирования было зарегистрировано в Москве (2 623), Подмосковье (1 973), Петербурге (1 923), Нижегородской (539) и Свердловской (490) областях.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 6 172 812 жителей России, выздоровели 5 526 950, умерли 155 380.

Ранее сообщалось, что в России одобрили совместное исследование вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca.