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В Волгоградской области обязали прививаться от коронавируса

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Главный санитарный врач Волгоградкой области Ольга Зубарева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда граждан. Оно опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Так, сделать прививку от коронавируса будет необходимо работникам сферы торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, туризма, а также предоставляющим услуги в парикмахерских и салонах красоты.

Кроме того, вакцинироваться необходимо студентам старше 18 лет и сотрудникам администрации.

Первую дозу вакцины граждане должны будут получить до 30 августа, а вторую — до 30 сентября.

В Волгоградской области в последние пять недель отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, в регионе было зарегистрировано 69 656 случаев коронавируса, в том числе 313 за последние сутки. Выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.

Ранее обязательную вакцинацию ввели в Магаданской области.

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