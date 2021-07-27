Председателя районного суда Петербурга нашли мертвой

В Петербурге нашли мертвой в квартире председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам. На месте работают следователи, обстоятельства произошедшего выясняются.

Горбунова находилась в должности председателя суда с 2017 года. В 2009 году она была судьей по громкому делу в отношении «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина).

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