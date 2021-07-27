Эксперт из США рассказала о риске дальнейших мутаций на базе «дельта»-штамма

Данные о возможности новых мутаций на основе «дельта»-штамма коронавируса будут получены примерно к началу следующего года, рассказала ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам ученного, есть надежда, что «дельта» стабилизируется, то есть останется доминирующим среди остальных штаммов. У этого есть свой плюс — более целенаправленная борьба с вирусом. Если «стабилизация» произойдет, антиген в вакцинах будет заменен так, чтобы при ревакцинации обеспечивать наибольшую защиту именно от «дельты».

Если же последуют дополнительные мутации, наиболее вероятным, по словам Барановой, решением может быть «ревакцинация стандартным вариантом вакцины».

«Опасность представляет то, что вариант «дельта» может уже на своем фоне приобретать дополнительные мутации, которые еще сильнее испортят его патогенез... Если это в принципе может произойти, то это значит, что возможны другие варианты, которые сделают этот вирус еще более инфекционным. А если это невозможно, и «дельта» уже находится на уровне своих инфекционных пределов, тогда можно расслабиться по поводу новых вариантов, потому что старый вариант «дельта» они вытеснить уже не смогут», — заявила она.

Ранее вирусолог рассказал, почему сложно лечить «дельта»-штамм коронавируса.