Россияне назвали лучший город для работы летом

Более 40% россиян назвали Москву лучшим городом для работы летом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

«Самыми популярными городами для работы в летний период стали Москва (41% голосов), Сочи (30%), Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%)», — уточняется в исследовании.

Опрошенных в Москве чаще всего привлекает заработная плата — так ответили 54%. Около трети респондентов отметили широкий выбор и большое число открытых вакансий в столице.

Петербург россияне также выбирали из-за большого количества открытых вакансий — эту причину указали 51% опрошенных.

В Сочи и Краснодаре россияне хотели бы работать летом из-за хорошего климата и популярных сезонных предложений о трудоустройстве. Кроме того, доступность рекреационных ресурсов в Сочи отметили 45%, а в Краснодаре — 42%.

Ростов-на-Дону также привлекает респондентов большим количеством сезонных вакансий и приятным климатом.

Исследование проводилось в июле текущего года во всех округах России, в нем участвовало свыше пяти тысяч человек старше 18 лет.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.