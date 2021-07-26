В России одобрили совместное исследование «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — говорится в реестре.

Ожидается, что в исследовании примут участие 150 человек, а завершить испытания планируют 2 марта 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что иностранные вакцины в России в ближайшее время с большой долей вероятности не появятся, так как в стране «хватает» своих препаратов.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Ни одну из них пока не признали ни Евросоюз, ни ВОЗ. В России это связывают с политической риторикой. В частности, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин открыто называл процесс затягивания сертификации препаратов (пока только «Спутника V») мировыми регуляторами «аморальным», а также объяснял это «сигналами из высоких кабинетов ЕС». В Кремле также выразили уверенность, что российские вакцины признают в Евросоюзе и ВОЗ, но только если будут отсутствовать политические предубеждения.

В то же время ЕС предлагает Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам, то есть речь идет как раз о взаимном признании Россией и Евросоюзом вакцин. В этом случае существенно упростится жизнь путешественников: в Европе россиян будут считать вакцинировавшимися, а Россия признает таковыми европейцев и всех, кто привился иностранной вакциной. Эта тема, по словам Пескова, действительно стоит на повестке дня.

Что же до возможного появления зарубежных вакцин на российском рынке, то в январе в Росздравнадзоре не стали исключать, что в иностранные вакцины в конечном итоге сертифицируют в России. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в свою очередь в начале июля также говорил, что в течение нескольких месяцев препараты из-за рубежа могут признать в России.