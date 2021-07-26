Владельцы пляжа в Сочи собираются брать деньги с утопающих

Россиянин выложил видео с одного из платных пляжей в Сочи, где отдельно в прейскуранте прописана цена спасения утопающих — 800 рублей. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

На кадрах мужчина отмечает, что «Сочи продолжает удивлять» и показывает табличку расценок платного пляжа, где посещение в течение одного дня составляет 7 тысяч рублей, а «спасение на воде» — 800 рублей.

Видео вызвало возмущение пользователей Telegram. В комментариях к посту они отметили, что по закону нельзя преграждать доступы к воде. Однако некоторые выразили надежду, что спасатели, работающие бесплатно, там тоже есть.

Другие, в свою очередь, шутили, что «спасатель подплывает с терминалом».

24 июля все пляжи курорта были закрыты из-за штормового предупреждения.22 июля в Сочи начались дожди, продолжавшиеся весь следующий день. В результате в городе объявляли штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. В ночь на 24 июля ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках начал стабилизироваться, нарушенное из-за непогоды электроснабжение было восстановлено.