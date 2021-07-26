Пресс-секретарь Кравчука подтвердила, что он находится в реанимации

Оксана Сибирцева, пресс-секретарь первого президента Украины, постоянного представителя в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, подтвердила, что он находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщает интернет-телеканал hromadske.

«Очень медленная динамика улучшения», — сказала представитель Кравчука.

Ранее СМИ сообщали, что 87-летний бывший президент Украины перенес операцию на сердце и находится в реанимации. По данным источников, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Операция проходила в одной из киевских клиник. До этого источник в окружении политика заявлял, что Кравчук восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо, так как «операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем».

Кравчук находился на президентском посту с 1991 по 1994 год. В 2017 году ему сделали стентирование сердца.