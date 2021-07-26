Сотрудница секс-шопа выгнала грабителя огромным фаллоимитатором

Сотрудница магазина для взрослых в Новокузнецке сумела не только отбиться от грабителя, но и выгнать его из помещения при помощи огромного фаллоимитатора. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

На кадрах видно, как мужчина подходит к ней с ножом в руке в то время, как она разбирает товар на кассе. Схватив с прилавка первый попавшийся предмет, она начинает отбиваться от грабителя. Грабитель пытался отбиться, но девушка начала бить его еще сильнее, в результате чего он выбежал из магазина.

В прошлом году неизвестный напал на продавщицу секс-шопа. Злоумышленник ворвался в магазин в медицинской маске, избил продавщицу и нанес ей ранения ножом. После этого мужчина украл из кассы 10 тыс. руб. и 1300 руб. личных денег пострадавшей.

До этого подобный инцидент произошел на юго‑востоке Москвы. Неизвестный с пистолетом ворвался в секс-шоп и вынес оттуда товар на 47,8 тыс. руб.