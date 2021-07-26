Четверо дошкольников устроили подкоп, чтобы сбежать из детсада

Четверо воспитанников детского сада на улице Профсоюзная в Москве устроили подкоп, чтобы сбежать из детского сада. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По данным канала, после побега они отправились гулять в лес. На кадрах с камеры видеонаблюдения, расположенной на улице, видно, как дети выскакивают на дорогу из-за деревьев. Одного из них при этом чуть не сбил автомобиль, но водитель сумел вовремя затормозить.

По факту происшествия прокуратура и Департамент образования Москвы назначили ряд проверок детского сада, по результатам которых будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что двое мальчиков шести и пяти лет самовольно покинули детский сад на западе Москвы. Дошкольное образовательное учреждение расположено на улице Профсоюзная, между станциями метро «Коньково» и «Калужская». Прокуратура заявляла, что мальчики 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и убежали. Позднее их нашли, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Это не первый подобный случай побега дошкольников из детского сада в Москве. В прошлом году трехлетний мальчик самостоятельно ушел из детского сада в торговый центр.