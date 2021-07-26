СМИ сообщают о тяжелом состоянии первого президента Украины Кравчука

Первый президент Украины, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук с конца июня находится в реанимации, сообщает «24 канал».

«В конце июня 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции», — говорится в сообщении.

По данным канала, политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Операция проходила в одной из киевских клиник. Ранее источник в окружении политика сообщал, что Кравчук находится восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо, так как «операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем».

Кравчук находился на президентском посту с 1991 по 1994 год. В 2017 году ему сделали стентирование сердца.