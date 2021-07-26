Нелегальные мигранты устроили беспорядки в Литве

В нескольких районах Литвы нелегальные мигранты устроили беспорядки, сообщает «Sputnik Литва».

Как рассказала советник министра внутренних дел страны Лина Лауринайтите-Григене, в Алитусском районе размещенные в здании недействующей школы иностранные граждане были недовольны условиями содержания: ограничением времени пребывания на улице. Кроме того, они требовали вернуть им мобильные телефоны.

Всего в этом районе было размещено 160 человек. В знак протеста мигранты отказались от еды. При этом инициаторы акции (граждане Ирака) запретили есть даже детям. Часть этих требований была удовлетворена: время пребывания на улице продлили.

Также десятки мигрантов устроили беспорядки в Кабеляе и Друскининкае.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. По его словам, закон поможет обуздать «экстремальную ситуацию» на границе с Белоруссией. Науседа отметил, что, если бы закон не был принят, это стало бы неверным сигналом для стран, из которых люди незаконно мигрируют в Литву. Поправки запрещают нелегальным мигрантам обжаловать решения суда первой инстанции, а также сокращают сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища.

Литва также строит линию заграждения на границе с Белоруссией. Однако недавно стало известно, что стране не хватает колючей проволоки для забора. Отмечалось, что МВД Литвы уже израсходовало весь армейский резерв — 4,5 км колючей проволоки, а в ближайшее время будут закуплены еще 20 км.