Мужчина, который сжег жену, получил год ограничения свободы

Александра Петренко, который облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и случайно поджег, приговорили к году ограничения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В начале прошлого года житель Ростова-на-Дону Петренко обвинил свою жену Наталью Ксезонову в том, что она распивает алкогольные напитки с друзьями, пока он работает. В разгар ссоры мужчина облил Наталью спиртосодержащей жидкостью и закурил.

Потом, как Александр рассказал следователям, он случайно поджег супругу. Наталья получила ожоги 45% тела и спустя две недели скончалась в больнице.

Родственники Ксезоновой настаивают, что дело необходимо переквалифицировать, и судить Петренко за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Об убийстве из ревности заявила старшая дочь Натальи.

Тем временем приговор Александру уже вступил в силу: он не может выезжать из Ростова-на-Дону, менять без разрешения место жительства и должен раз в месяц ходить в инспекцию. Также суд обязал его выплатить компенсацию матери и дочери погибшей.

Ранее блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в центре Москвы, получил два года ограничения свободы и был лишен водительских прав на три года.