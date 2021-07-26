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В АТОР прокомментировали открытие Венгрии для привитых туристов из России

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Marko Djurica/Reuters

В связи с ограниченным количеством открытых для туристов стран, а также с учетом особенностей отдыха в Венгрии, данное направление будет популярно среди россиян. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Таким образом он прокомментировал сведения об открытии Венгрии для вакцинированных туристов из России.

«В условиях действующих ограничений любая страна, которая открывается, будет востребована. Венгрия по-своему уникальна, в ней есть все: культурно-познавательный, исторический, оздоровительный, гастрономический туризм. Поэтому до пандемии мы видели, какой популярностью пользовались короткие сити-туры в Будапешт. Открытие страны упростит планирование путешествий по такому пути, и будет так называемым «зеленым коридором», может быть, будут открываться и другие страны. Это очень хорошо», — пояснил он.

По его мнению, большого наплыва туристов на данный момент ожидать не стоит, так как с 24 июля действует разрешение на 4 рейса в неделю по направлению Санкт-Петербург – Будапешт. Кроме того, необходимо учитывать период получения визы, стоимость авиабилетов.

Ранее стало известно, что вакцинированные от коронавируса россияне смогут посетить Венгрию с 27 июля. По словам главы Венгерского МИДа Петера Сийярто, данное решение взаимовыгодно для обоих государств: полностью вакцинированные туристы из России могут въезжать в Венгрию, а местные жители — ездить в Россию.

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