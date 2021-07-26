Эксперты рассказали, как антиковидные ограничения скажутся на турпотоке Астрахани

Эксперты сферы туризма рассказали, как новые антикоронавирусные ограничения в Астраханской области скажутся на потоке туристов в регион. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новые ограничения вступили в силу с 26 июля. Теперь отели, санаторные комплексы и турбазы области могут принимать гостей только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о полном вакцинировании. В регионе отменили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, бассейны и кинотеатры. Рестораны будут работать только на открытых верандах или навынос.

«Любое ограничение и ужесточение ограничительных мер приведет к сокращению потока и привлекательности данного направления и, как следствие, к сокращению сделанных броней. Но они не будут носить массовый характер, потому что будут действовать штрафные санкции», — рассказал гендиректор сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов.

В пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что ограничения совпадают с периодом увеличенного спроса на отдых в Астраханской области. Там отметили, что закрытие бассейнов, театров, введение ограничений на работу ресторанов также скажется на спросе в краткосрочной перспективе.

Ранее руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова рассказала, благодаря чему выживали предприниматели в разных регионах России во время коронавирусных ограничений.