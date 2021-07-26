Блогера Гусейна Гасанова лишили автомобильных прав

Блогер Гусейн Гасанов лишился автомобильного удостоверения на 1,5 года, также ему выписали штраф в 30 тыс. руб. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.

В начале июля мужчину на Lamborghini Urus остановили сотрудники столичного ГИБДД. У них возникло подозрение, что Гасанов находится в состоянии алкогольного опьянения, правоохранители предложили пройти ему медосвидетельствование. Блогер от процедуры отказался.

Тогда в отношении Гасанова составили протокол по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», материалы дела направили в суд.

Гусейн Гасанов снимает ролики на YouTube и Instagram — на видеохостинге количество его подписчиков составляет 1,38 млн, а в социальной сети — свыше 17 млн человек.