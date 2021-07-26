В Турции исключили закрытие границ для россиян

Власти Турции не будут вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемические меры для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Турции в Москве.

В представительстве страны опровергли данные, связанные с сообщением турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране.

«Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — заявили в посольстве.

Там добавили, что Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии, а внедренная в республике программа «Сертификации безопасного туризма» включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха.