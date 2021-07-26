В России выявлено 23 239 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 23 239 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 24 072 случая инфекции.

Отмечается, что у 9,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 727 человек, при этом вылечились 16 200 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2 629), Московская область (2 161), Санкт-Петербург (1929). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Магаданской области (29) и Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 149 780 случаев коронавируса. За весь период умер 154 601 человек, выздоровели 5 506 834 человека.

Ранее стало известно, что в Москве тестовое голосование об обязательной вакцинации пройдет 29 и 30 июля.