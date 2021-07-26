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Семью отставного адмирала зарезали в Петербурге

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Супругу и сына отставного адмирала Военно-морского флота России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранами обнаружены в квартире дома на улице Бутлерова в Калининском районе днем 24 июля», — сказал источник.

По его словам, квартиру адмирала оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.

По данным местных СМИ, в убийстве матери и сына подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в Ставрополе расстреляли заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции города Руслана Абовяна. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве.

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