Обнаружены новые свойства вакцин от коронавируса

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация может помочь переболевшим коронавирусом от развития постковидного синдрома.

«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Если такие свойства вакцины подтвердят рандомизированные клинические исследования, то вакцину можно будет использовать не только для профилактики, но и для реабилитации, добавил специалист.

Вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков уточнил, что функцией вакцины является защита, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.

«Вакцина спасает от осложнений, от постковидного синдрома. По статистике, в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей, в принципе, не наблюдается», — подчеркнул он.

Тимаков объяснил, что задача препарата — блокировать массивное размножение коронавируса в организме. Последствия от перенесенной инфекции возникают когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма.

Ранее россиянам рассказали о бесконечности постковидного синдрома.