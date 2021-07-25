В Ростове-на-Дону из горящего дома эвакуировали жильцов

В Ростове-на-Дону на улице Островского загорелся трехэтажный жилой дом, из него эвакуировали 18 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Эвакуировано 18 человек. Из-за отсутствия подъездных путей для высотной техники и угрозы распространения огня по пустотным перекрытиям объявлен четвертый ранг пожара», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что на месте работают дополнительные силы спасателей. В тушении участвуют 100 человек и 28 единиц техники. Огонь распространился на 250 квадратных метров. Пожарные получили сообщение о возгорании в 21.15 мск.

Ранее СМИ писали, что в центре Санкт-Петербурга горит жилой дом конца XIX века — площадь пожара около 1,5 тыс. кв. м. По данным МЧС, пожару был присвоен второй уровень сложности из-за угрозы распространения огня. К его ликвидации было привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.