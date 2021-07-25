В Турции заболеваемость коронавирусом достигла рекорда за 2,5 месяца

В Турции коронавирусом за сутки заразились 14 230 человек, что стало рекордом с 11 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные страны.

«Сегодня сделано 223 837 тестов, выявлено 14 230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», — заявили в турецком министерстве здравоохранения.

Уточняется, что с начала июня цифры увеличились в три раза. Всего в Турции коронавирусом заразились 5 587 378 человек, из которых 50 879 пациентов скончались.

Ранее президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что турецкие власти могут принять решение о прекращении авиасообщения с Россией в случае ухудшения в ней эпидемиологической обстановки.

По его словам, в Турции «находятся на грани между тем», чтобы разрешить россиянам въезжать в страну с обязательным карантином или без него. На серьезных ограничениях, вплоть до прекращения авиасообщения, настаивают турецкий минздрав и политическая элита страны.