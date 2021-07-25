Сардиния объявила режим ЧС из-за сильнейших пожаров

Областная джунта (исполнительный орган власти) Сардинии объявила режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров. Об этом сообщает Reuters.

Экстренное заседание джунты провел резидент области Кристиан Солинас. Местные власти отчитались, что огонь уже уничтожил 20 тысяч гектаров зеленых насаждений. Также сгорели производственные и жилые постройки, погиб скот.

Сардиния уже обратилась к центральным властям Италии с просьбой оказать экономическую помощь. С огнем борются подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы гражданской обороны Италии. Также на помощь вышли волонтеры. В настоящий момент огонь тушат 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.

Ранее в Нью-Йорке качество воздуха стало худшим за 15 лет: уровень загрязнения в три раза превышает норму. Дым проделал путь в 3,5 тысячи километров. Горят 13 штатов, площадь пожаров составила около 546 тыс. гектаров. К ликвидации очагов огня привлекли более 20 тыс. пожарных.