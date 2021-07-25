Над Норвегией взорвался крупный метеорит

В небе над югом Норвегии взорвался крупный метеорит. Об этом сообщает Reuters.

Вспышка была настолько сильной, что несмотря на ночное время, несколько секунд окрестности были озарены ярким светом.

По имеющимся данным, скорость падения достигала 15-20 км/с. Обломки, предположительно, упали в лесу в 60 км к западу от Осло. Событие произошло около часа ночи по местному времени в ночь на воскресенье, 25 июля.

20 марта сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке Кубы. Космический объект упал в районе города Моа кубинской провинции Ольгин. Очевидцы увидели красный и белый свет, за которым последовали два взрыва. По словам людей, они при этом не ощутили толчков и взрывов.