Лондон затопило после ливней, спасатели получили больше 300 звонков. Об этом сообщает «Би-би-си».

В основном жители британской столицы сообщают о затопленных улицах или подвалах. Городские власти рекомендовали оставаться дома и выпустили два экстренных предупреждения, связанных с погодными условиями. Из-за дождей закрыты восемь станций метро, наземный транспорт ходит с перебоями. О пострадавших или погибших не сообщалось.

Ранее в Бельгии в районе города Шодфонтен на юго-востоке страны спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при наводнении. Отмечается, что был найден молодой человек примерно двадцати лет.

До этого в Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро. В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды.