Иммунолог рассказал об угрожающем России новом штамме коронавируса

Перуанский «лямбда»-штамм, распространенный в Латинской Америке, может появиться и в России. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает URA.RU.

«Лямбда»-штамм обнаружили в Перу в декабре 2020 года. Это еще одна линия, которая уже очень распространена в Южной Америке, есть в Европе, и дело времени, когда штамм появится в России», — сказал он.

Иммунолог предположил, что, вероятно, мутация уже занесена в Россию. Кроме того, он добавил, что «лямбда» может вытеснить «гамма»-вариант, напомнив, что латиноамериканский штамм более заразен и провоцирует большую летальность.

Ранее ученые из Франции и Гвианы выяснили, что привившиеся от коронавируса пациенты остаются заразными на 60%, если они болеют из-за «гамма»-штамма. Позже эти данные прокомментировали эксперты.