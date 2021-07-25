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Иммунолог рассказал об угрожающем России новом штамме коронавируса

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Перуанский «лямбда»-штамм, распространенный в Латинской Америке, может появиться и в России. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает URA.RU.

«Лямбда»-штамм обнаружили в Перу в декабре 2020 года. Это еще одна линия, которая уже очень распространена в Южной Америке, есть в Европе, и дело времени, когда штамм появится в России», — сказал он.

Иммунолог предположил, что, вероятно, мутация уже занесена в Россию. Кроме того, он добавил, что «лямбда» может вытеснить «гамма»-вариант, напомнив, что латиноамериканский штамм более заразен и провоцирует большую летальность.

Ранее ученые из Франции и Гвианы выяснили, что привившиеся от коронавируса пациенты остаются заразными на 60%, если они болеют из-за «гамма»-штамма. Позже эти данные прокомментировали эксперты.

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