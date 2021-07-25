В Бельгии нашли еще одно тело погибшего при наводнении

В Бельгии в районе города Шодфонтен на юго-востоке страны спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при наводнении. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.

«Еще одно безжизненное тело было найдено в субботу днем ​​в Шодфонтене, сообщила прокуратура Льежа», — говорится в публикации.

Отмечается, что был найден молодой человек примерно двадцати лет.

Ранее на юге Бельгии, в провинции Намюр, в результате возобновления сильнейших дождей началось новое наводнение. Наибольший ущерб понес город Динан и район Бувинь. До этого в Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро. В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды.