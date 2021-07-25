Звезда соцсетей погибла, записывая видео о своей профессии

Звезда соцсетей из Китая Сяо Цумей погибла, упав с 50-метрового крана, где она снимала очередное видео для своих подписчиков, сообщает The U.S. Sun.

Отмечается, что 23-летняя девушка решила поделиться подробностями о своей работе со 100 тыс. подписчиков в соцсетях. В своем последнем видео она говорит в камеру, находясь в кабине крана. Затем камера внезапно переключается на размытые изображения оборудования, проносящегося мимо объектива.

Издание уточняет, что Цюмэй упала с высоты 160 футов (около 50 м). Очевидцы, которые стали свидетелями падения, рассказали, что у нее в руке был телефон, а в кабине крана она находилась, когда многие ее коллеги уже направились домой.

Предположительно, целью обращения из кабины крана было «показать правду» — многие подписчики считали, что миниатюрная девушка не соответствует суровому образу крановщика.

Семья девушки подтвердила, что она разбилась насмерть, уточнив, что гибель не была связана со съемками видео.

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