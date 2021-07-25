В паспортах может появиться новая графа

Депутаты Государственной думы обсуждают идею вернуть в паспорта графу «национальность». Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, некоторые малочисленные народы, проживающие в России, хотели бы иметь такую отметку в основном документе.

«Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», — сказал Гильмутдинов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт россиянина. Теперь обязательными для граждан остаются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.