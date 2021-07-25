В центре Петербурга произошел крупный пожар

В центре Санкт-Петербурга горит жилой дом конца XIX века — площадь пожара около 1,5 тыс. кв. м. Видео пожара опубликовал Telegram-канал Baza.

Как пишет «Фонтанка.ру», пожар произошел на Лиговском проспекте, 115. Пламя изначально было замечено на четвертом этаже здания.

О пострадавших не сообщается.

По данным МЧС, пожару присвоен второй уровень сложности из-за угрозы распространения огня. К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава, но с пламенем пока справиться не удается.

Ранее сообщалось, что крыша ангара горит в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 1,4 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.