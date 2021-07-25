СК будет проводить допросы онлайн

Следственный комитет прорабатывает возможность использования дистанционных технологий для сбора доказательств и проведения допросов. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает rg.ru.

«Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видеоконференцсвязи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка», — сказал он.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад об обстоятельствах обнаружения в Ленинградской области подземного бункера, в котором могли незаконно удерживать людей.

Председатель СК поручил активизировать работу по раскрытию убийств прошлых лет и провести «комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств, касающихся обнаруженного помещения внутри домовладения».