Число выявляемых случаев COVID-19 за неделю в России снизилось впервые с мая

В России впервые с начала мая снизилось число выявляемых за неделю случаев заражения коронавируса. Такие подсчеты приводит ТАСС на основе данных оперштаба по коронавирусу.

«Впервые с майских праздников в России за неделю выявили меньше заболевших, чем за предыдущие семь дней, — 168 408 против 174 800 (снижение почти на 3,7%). Всего с начала пандемии в стране, по данным штаба, подтвердили 6 126 541 случай заражения. Это примерно 4,2% населения», — говорится в публикации.

Также к снижению перешел показатель заболеваемости населения. В прошлое воскресенье он составлял 17,1 случая в сутки на 100 тыс. человек, а в это — менее 16,5.

Коэффициент распространения коронавируса за неделю снизился с 1,02 до 0,99.

При этом число пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти, но уже медленнее, чем раньше. За последние семь дней этот показатель вырос на 13 550 и достиг 482 033 — максимума с 29 января.

Смертность от коронавируса продолжает находиться на высоком уровне. 20 дней подряд фиксируют свыше 700 летальных исходов в сутки. С 19 по 25 июля умерли 5 455 инфицированных, что стало уже пятым подряд самым высоким показателем с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что за прошедший день коронавирус подтвердился еще у 24 072 жителей России.