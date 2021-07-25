Первые грузовые поезда пересекли восстановленный в Забайкалье мост

Первые грузовые поезда пересекли восстановленный после паводка мост в Забайкалье в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае», — рассказали в компании.

В компании добавили, что после завершения проверок будет принято решение об открытии движения поездов для пассажиров.

23 июля стало известно, что в Забайкальском районе поднялся уровень воды, что привело к тяжелой ситуации с паводками. В результате непогоды размыло главные автодороги, из-за чего было подтоплено свыше 600 домов, а жителей пострадавших районов эвакуировали. Последствием продолжающихся ливней также стало обрушение моста Транссибирской магистрали, в результате чего частично парализовало железнодорожное движение.