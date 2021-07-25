Сотрудник Greenpeace России извинился за слова о якутах

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин извинился за свои слова о якутах, которые не тушат костры из-за боязни «обидеть духов огня».

«Прошу прощения, если кого-то обидели мои слова про якутов и костры. Я, конечно, ни в коем случае не имел в виду национальную особенность, и мог в интервью неосторожно назвать якутами всех жителей и гостей региона. За что прошу прощения», — написал он в Facebook.

Куксин добавил, что люди, которые не тушат костры, бросают окурки, жгут траву есть среди всех народов и последователей всех религий.

«Рассказы про то, что «духи огня обидятся, если закидать огонь землей» (такие объяснения мы слышим от представителей самых разных народов), для меня ничем не отличаются от высказываний в стиле «если воля божья разгореться, то разгорится, от моего костра тут ничего не зависит», — заявил он.

С 23 июня в Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.