Врачи назвали длительность промежутка между прививками от COVID-19

Проводить вакцинацию от коронавируса и гриппа лучшего с промежутком в месяц. Последовательность прививок при этом роли никакой не играет, сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

«Дело в том, что введение двух вакцин одновременно или с маленьким промежутком времени создает очень большую нагрузку на организм. И это не несет в себе никакого смысла», — объяснил он.

Аналогичной рекомендации по поводу других плановых прививок придерживается врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

«В случае, если человек не был привит в сроки, указанные в национальном календаре профилактических прививок, на усмотрение врача возможны модификации схем вакцинации. В отношении практически любой вакцины, указанной в национальном календаре, уместно выражение «лучше поздно, чем никогда», — сказал он.

Вирусолог Александр Лукашев считает, что лучшего всего вакцинироваться от COVID-19 сейчас, чтобы обрести иммунитет до нового подъема заболеваемости. По его словам, подобное развитие событий может произойти осенью, когда после возвращения из отпусков люди начнут интенсивнее контактировать друг с другом.

Ранее клинический иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина рассказала о том, что вакцинацию против коронавируса стоит проходить в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме.