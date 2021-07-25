Врач назвал фактор, снижающий эффект вакцинации

Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что недостаток сна может повлиять на эффект вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, недостаток сна уменьшает эффект вакцинации, это уже было доказано в отношении прививок против гриппа и гепатита А.

Специалист обратил внимание, что недосып заметно увеличивает риск инфицирования, что говорит о том, что между сном и иммунитетом существует прямая связь.

«Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета. В частности, влияние идет на отдельные показатели иммунитета: например, при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета», — объяснил сомнолог.

Ранее врач рассказал о способе быстрее заснуть.