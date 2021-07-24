Ученые оценили данные о заразности «гамма» штамма

О «гамма» штамме коронавируса пока известно недостаточно, чтобы делать выводы о его заразности среди привитых от коронавируса. Об этом рассказали эксперты, передает РБК.

«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее», — сказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, даже если привитый от коронавируса человек заражается, то болезнь протекает в легкой форме, нанося меньший вред.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что время от времени появляются новые штаммы коронавируса.

«Изменения случайны, и «отбираются» те мутации, которые выгодны вирусу — в данном случае это повышенная заразность», — отметил он.

Ранее ученые из Франции и Гвианы выяснили, что привившиеся от коронавируса пациенты остаются заразными на 60%, если они болеют из-за «гамма»-штамма.