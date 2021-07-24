На Урале ребенок дотронулся до кондиционера и умер

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик дотронулся до внешнего блока кондиционера, после чего ребенка ударило током. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Инцидент произошел, пока ребенок ждал маму на крыльце магазина. Мальчик вышел на улицу, потому что ему стало жарко внутри.

«Со слов свидетелей, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю», — заявили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось. 25 июля, то есть на следующий день после происшествия, мальчику должно было исполниться десять лет.

Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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