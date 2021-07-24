Россия поставила в Сирию вакцину от коронавируса и тесты

Россия доставила в Сирию первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», препарат прибыл в международный аэропорт Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Москва направила Дамаску партию тестов на коронавирус. В Сирии коронавирусом заразились 25 853 человека, из которых 21 933 выздоровели, еще 1 905 скончались.

Ранее стало известно, что итоговые данные клинических исследований по «Спутнику V» будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам отчет ожидается не ранее конца 2021 — начала 2022 года.

Также стало известно, что власти пока не планируют вводить вакцинацию для детей, а «Спутник Лайт» уже начал поступать в регионы.