В Ленобласти на стрелявшего в полицейских наркоторговца завели дело

Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, на дачном участке которого была обнаружена нарколаборатория и который начал стрелять по полицейским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

По информации СК, никто из правоохранителей не пострадал. Злоумышленника обезвредили выстрелом в ногу, он находится в больнице.

Ранее стало известно, что в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области правоохранители обнаружили нарколабораторию. В ней производился синтетический наркотик. Она располагалась в сарае на дачном участке. У мужчины в доме также хранилось огнестрельное оружие.

До этого полицейские нашли тайник с полутора тоннами метамфетамина в Ленобласти. Сначала правоохранители обнаружили 60 кг метамфетамина в Лисинском сельском поселении Тосненского района области. В ходе расследования выяснилось, что на этом участке находится закопанный в землю тайник с наркотиками.