В Сочи нашли тела трех человек, чью машину снесло течением при наводнении

В Сочи спасатели нашли тела трех человек, находившихся в машине, которую снесло течение реки Мацесты во время наводнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МКУ «Служба спасения г. Сочи».

«В ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших. Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются», — отметили специалисты.

Ранее эксперты рассказали, как предотвратить наводнения на юге России.

На прошлых выходных на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром, в некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Синоптики рассказали, каким российским регионам может навредить образовавшийся над Черным морем циклон. В результате погодных катаклизмов в регионе оказались подтоплены сотни домов, жертвами стихии стали восемь человек.