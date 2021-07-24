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В Греции 34 россиянина получили приговоры за перевозку нелегальных мигрантов

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Alexandros Avramidis/Reuters

В Греции 34 россиянина получили приговоры за нелегальную перевозку мигрантов, еще семь дел находятся на рассмотрении. Об этом рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

«Тридцать четыре обвинительных вердикта уже вынесены, семь находятся в стадии рассмотрения. Поданы также апелляции. По каждому этому случаю посольство отрабатывает просто «от А до Я», — сказала она.

По словам дипломата, многие россияне приезжают в Грецию, чтобы заработать, а в итоге «попадают в настоящую ловушку». Она подчеркнула, что Афины решительно борются с нелегальной миграцией, поэтому задача российских властей состоит в том, чтобы «привлечь внимание наших граждан к тому, что нужно быть бдительными».

Ранее греческий суд вынес решение в отношении двух российских граждан по делу о перевозке нелегальных мигрантов. Оба гражданина получили по 300 лет тюрьмы каждый.

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