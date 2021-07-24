Ученые выяснили, что после прививки пациенты с «гамма»-мутацией заразны на 60%

Привившиеся от коронавируса пациенты остаются заразными на 60%, если они болеют из-за «гамма»-штамма. К таким выводам пришли ученые из Франции и Гвианы, результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты исследовали вспышку коронавируса, которая произошла на золотодобывающей шахте в Гвиане в мае 2021 года. В исследовании приняли участие 44 работника, их средний возраст составлял 53 года. 25 человек были полностью привиты вакциной Pfizer-BioNTech.

«Гамма»-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов выявили лихорадку, у 22,6% — одышку», — говорится в публикации.

Отмечается, что никому из заразившихся не потребовалась госпитализация, потому что болезнь протекала в легкой форме.

«Низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы «бета» и «гамма», — заключили ученые.

Ранее ВОЗ назвала вариант COVID-19, который будет доминировать в мире несколько месяцев.