В Египте поддержали возобновление рейсов с РФ

В Египте поддержали возобновление авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башара Абу Талеба.

Планируется, что число авиарейсов между РФ и курортами арабской страны в будущем увеличат.

Талеб допустил, что количество вылетов будет достаточным для того, чтобы туристический сезон на курортах длился целый год.

Также ряд отелей города Хургада подготовился к приему российских туристов.

«Это многообещающее начало. Число рейсов будет расти с улучшением эпидемиологической ситуации в обеих странах», — обратил внимание Талеб.

Ранее сообщалось, что Россия с августа возобновляет рейсы на курорты Египта. Кроме того, с 9 августа будет возобновлено авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканой, увеличено количество рейсов в Сирию.

До этого эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты Египта.