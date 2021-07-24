В Петербурге сократилось число госпитализаций с коронавирусом

В Санкт-Петербурге число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, за неделю сократилось на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

«Всего с 18 по 24 июля в городе было госпитализировано в ковидные стационары 3 570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9%», — сказали в ведомстве.

В настоящий момент в городе свободна треть коек, выделенных под больных с коронавирусом. В связи с этим две больницы, которые ранее были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму.

В Петербурге коронавирусом заразились 515 266 человек, из которых 490 621 уже выздоровел, еще 18 763 скончались. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 391 пациент.

В России за последние сутки было выявлено 23 947 случаев коронавируса. В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 102 469 случаев коронавируса. За весь период умерли 153 095 человек, выздоровели 5 471 956 человек.