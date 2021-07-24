Во Франции начались массовые протесты против ограничений по коронавирусу

Во многих французских городах начались массовые протесты против «санитарных пропусков» и массовой вакцинации. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

В Париже митинг организовало движение «желтые жилеты», на площади Бастилии собрались несколько тысяч человек. Они выкрикивают лозунги: «Макрон, здесь не хотят твоих пропусков». Вторая манифестация во французской столице была начата партией «Патриоты» на площади Трокадеро.

Также против коронавирусных ограничений протестуют жители Лиона, Дюнкерке, Перпиньяне и Ниццы. Столкновений с полицией пока не было зафиксировано.

Во Франции коронавирусом заразились 6 015 469 человек, скончались 111 778 пациентов. Ранее сообщалось, что страна будет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран Европы, если они не полностью вакцинированы от коронавируса.