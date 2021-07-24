Под Петербургом наркоторговец открыл стрельбу по полицейским

В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области правоохранители обнаружили нарколабораторию, ее владелец открыл стрельбу по правоохранителям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В нарколаборатории производился синтетический наркотик. Она располагалась в сарае на дачном участке.

«Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским», — заявили в ведомстве.

Один из полицейских обезвредил напавшего, ранив его в ногу. В доме было найдено огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские нашли тайник с полутора тоннами метамфетамина в Ленобласти.

Сначала правоохранители обнаружили 60 кг метамфетамина в Лисинском сельском поселении Тосненского района области. В ходе расследования выяснилось, что на этом участке находится закопанный в землю тайник с наркотиками.