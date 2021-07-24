Очевидица рассказала подробности расстрела полицейского в Ставрополе

Жительница Ставрополя, ставшая очевидицей расстрела заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции города, рассказала, что пострадавший долго ждал приезда скорой помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, мужчина истекал кровью.

«Между моей машиной и другой (упал). Я ему первую помощь оказывала. Он дышал. Скорая долго очень ехала. Он очень много крови потерял», — поделилась Александра.

Соседи погибшего сотрудника МВД рассказали, что он был семейным человеком и воспитывал ребенка.

Мужчина получил огнестрельные ранения бедра и туловища, стрелявшие скрылись с места происшествия. Полицейский скончался в реанимации. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По данным Telegram-канала Baza, погиб Руслан Абовян.

Ранее СМИ назвали предварительную версию убийства в Ставрополе замглавы отдела угрозыска.